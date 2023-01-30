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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 29 січня.

Завершилася 340 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Удару з безпілотників по заводу Міноборони Ірану в ніч на неділю завдав Ізраїль — The Wall Street Journal, Reuters із посиланням на американських чиновників.

- Зеленський написав листа президенту Франції Макрону щодо можливого допуску російських спортсменів до літньої Олімпіади 2024 року в Парижі.

- Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача й висловив упевненість у перемозі України у війні в 2023 році.

- Міністр оборони Резніков заявив, що після отримання танків від союзників, Україна сподівається отримати винищувачі та далекобійні ракети, які можуть "змінити правила гри" у війні з Росією.

- За рішенням різко збільшити військову допомогу Україні стоїть занепокоєння в деяких західних столицях, що час може бути на боці Росії — The Wall Street Journal.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів противника. Ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Разом з тим, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області; Волфине Сумської області та Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник обстріляв райони Макіївки, Невського, Кремінної і Діброви Луганської області та Тернів і Ямполівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони населених пунктів Водяне, Первомайське Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку окупантами обстріляно Вугледар, Нескучне і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони 14 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль на Донеччині; Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник здійснив артилерійський обстріл передмістя та самого міста Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Основна увага, звичайно, ситуації на фронті. Передусім на Донеччині та на південних напрямках.

Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми. Постійні намагання прорвати нашу оборону.

Ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак. У деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом.

І протиставити цьому можна лише надзвичайну стійкість і повне розуміння того, що, захищаючи Донеччину, наші воїни захищають усю Україну. Робимо все, щоб наш тиск усе ж переважив штурмові можливості окупантів.

І дуже важливо при цьому зберігати динаміку оборонної підтримки від наших партнерів. Швидкість постачання була і буде одним із ключових факторів у цій війні.

Росія сподівається затягувати війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшувати події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України.

Цього тижня ми маємо вагомі оборонні результати у відносинах зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами. Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!