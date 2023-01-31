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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 30 січня.

Завершилася 341 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Транспортне командування США відправило перші 60 БМП Bradley для України. Вантаж залишив порт Чарлстон у Південній Кароліні минулого тижня та прямує в Європу.

- Міноборони отримало доручення відкрити ціни на продукти та товари для армії. За словами прем’єр-міністра України, це буде «оновлена система, яка забезпечить дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями».

- Суд арештував 32 млн грн підприємства російського олігарха Олега Дерипаски. Компанія є найбільшим в Україні виробником металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Ще у 2000 році вона була приватизована холдингом Дерипаски.

- Франція та Австралія домовились про постачання Україні 155-мм снарядів для артилерії. Про це повідомили міністри оборони обох країн. Перші поставки заплановані на перший квартал 2023 року.

- Данія долучилася до «зернової угоди». Прем’єр-міністерка Королівства Данія Метте Фредеріксен на зустрічі з президентом України в Одесі.

- Литва збирає 5 мільйонів євро на радари для української ППО. Про збір оголосив литовський журналіст Андрюс Тапінас.

- Прем'єр-міністр Шмигаль не знайшов підстав, аби позбавити нардепа ОПЗЖ Бойка звання «Герой України». Про це йдеться у відповіді ОП на запит ЧЕСНО.

- Польща може передати Україні винищувачі F-16 тільки у координації з країнами НАТО. «Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, будь-які інші повітряні сили будуть реалізовуватися і передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми будемо діяти у повній координації», — заявив Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках — обороняється.

Російські окупанти протягом доби завдали 4 ракетних удари. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині.

Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів ворога. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка і Красний Хутір Чернігівської області; Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка і Кислівка Харківської області та Новоселівське, Берестове та Андріївка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Ямполівка і Ямпіль на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Водяне, Красногорівка і Мар’їнка.

На Новопавлівському — обстріляно Водяне, Богоявленка, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони понад 40 населених пунктів. Серед них Времівка Донецької області; Гуляйполе і Білогір’я — Запорізької; Добра Надія на Дніпропетровщині, а також Берислав, Львове, Іванівка, Антонівка, Херсон, Берегове та Велетенське Херсонської області. Є постраждалі серед мирних жителів.

За наявною інформацією, в місцевих школах населених пунктів Каховського району, російські окупанти забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою. Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, через це окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване “навчання” вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до росії та окупованого Криму.

У населеному пункті Таврійське Скадовського району Херсонської області, в приміщені дитячого садочка, окупанти розгорнули “польовий шпиталь”, де лікують російських військовослужбовців. Він переповнений важкопораненими загарбниками.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні весь день у відрядженні: спочатку Миколаїв, потім Одеса. Зустріч та переговори з делегацією Данії – з пані Премʼєр-міністром Фредеріксен і представниками коаліції партій.

Ми дуже детально говорили про оборонні потреби України. Про те, що нам може допомогти звільнити нашу територію – наш південь, наш схід. І про те, що нам потрібно в контексті відбудови України.

Російський терор має програти всюди і в усьому – і на полі бою, і в тому, щоб не залишилось жодної руїни в нашій країні: щоб ми змогли все відновити і тим довести, що свобода – міцніше.

Данія підтримала нашу Чорноморську експортну ініціативу та приєдналась до програми «Зерно з України» – Grain from Ukraine. Той факт, що ми маємо суттєвий прогрес щодо продовольчої безпеки, доводить, що можемо досягти прогресу і щодо інших пунктів нашої формули миру.

Дякую всім підприємцям і роботодавцям Миколаєва, Одеси, інших наших громад, які – попри все – зберігають робочі місця та сплачують зарплати і податки. Це ваш конкретний і вагомий внесок у здатність нашої держави захищатися.

Наше завдання вистояти – це спільне завдання. Завдання – Сил оборони та безпеки, всієї нашої держави, бізнесу та кожного і кожної, хто працює заради перемоги України.

Дякую всім, хто воює за Україну! Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає Одесу, хто захищає Миколаїв, увесь наш південь та всю Україну!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!