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Бельгієць може залишити Дортмунд.

Ruhr Nachrichten повідомляє, що всі деталі щодо оренди Торгана Азара в Нідерланди мають бути завершені сьогодні.

Очікується, що ПСВ, який зайняв друге місце у Ередівізі, виплатить гравцеві повну зарплату, а оренда триватиме до кінця цього сезону. Контракт гравця з дортмундською Боруссією діє до 2024 року і наразі немає жодних ознак того, що він буде продовжений, отже голландці можуть скористатися моментом.

29-річний бельгієць провів 122 матчі за Боруссію, відзначившись 18 голами та 21 результативною передачею. Його нинішня ситуація не найкраща, що викликає бажання самого гравця змінити оточення.

Він приєднався до Ейндговена як можлива заміна Гакпо та Мадуеке, двох гравців, які поїхали до Прем'єр-ліги. Transfermarkt оцінює ймовірність цього трансферу в 80%.

Гравця Бельгії можна вважати розчаруванням у Дортмунді, незважаючи на дуже хороший дебютний сезон на Сігнал Ідуна Парк. Наступні роки вінгера були увінчані значним спадом форми.