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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 31 січня.

Завершилася 342 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Польща прагне скоротити час навчання українських військових на танках Leopard 2 з десяти до п’яти тижнів.

- США найближчим часом можуть оголосити новий пакет військової допомоги для України. Представниця Білого дому Олівія Далтон.

- Греція не надаватиме Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Країна пояснює це тим, що танки необхідні для їхньої власної оборони.

- Мінфін США заявляє, що не має жодних ознак зловживання коштами Сполучених Штатів в Україні.

- Велика Британія передасть Україні 2,3 млрд фунтів від продажу футбольного клубу "Челсі".

- Франція допоможе придбати радари ППО GM 200 для України. Кошти на їх придбання підуть зі створеного Францією спеціального фонду підтримки України.

- Латвія не братиме участі в Олімпіаді-2024 разом зі спортсменами з росії та Білорусі, якщо на момент її проведення війна в Україні продовжуватиметься.

- Франція оголосила пакет підтримки розміром €200 мільйонів. В нього увійдуть 12 САУ «CAESAR».

- У першій хвилі допомоги Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, розраховуємо на Leclerc. Міністр закордонних справ України.

- Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю в Україну, щоб "запобігти подальшій ескалації".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.

Російські окупанти протягом доби завдали 3 авіаційних та 3 ракетних ударів. Також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великі втрати. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше захоплених рубежів.

На Херсонському напрямку обстрілює позиції наших підрозділів та цивільних об’єктів.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли з мінометів в районах населених пунктів Клюси, Містки, Гута-Студенецька, Леонівка Чернігівської області; Сопич, Волфине Сумської області та Леміщине Харківської області.

На Слобожанському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. В результаті мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів: Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріл позицій наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка Харківської області та Новоселівське, Ковалівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів: Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 15 населених пунктів, зокрема: Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 17 населених пунктів зокрема: Золота Балка, Берислав, Веселе, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

Окупанти посили фільтраційні та контрдиверсійні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Так, російські окупаційні війська обмежили в’їзд та виїзд з населеного пункту Улянівка, проводяться обшуки у місцевих мешканців та перевірка мобільних телефонів.

У Донецьку серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої пвк “вагнер” значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції, що може бути пов’язане з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів противника.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 9 районі зосередження живої сили противника та 1 склад боєприпасів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна – ЄС, який заплановано на цей тиждень. Загалом тиждень має бути повною мірою цього слова – євроінтеграційним.

Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який очевидно є – навіть попри повномасштабну війну.

Детально опрацьовуємо ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та – в перспективі. Те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу.

Я дякую кожному і кожній, хто захищає державу!

Я дякую всім, хто воює за Україну!

Дякую за кожну збережену українську позицію на фронті!

Дякую і за кожну знищену позицію ворога!

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!