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Футболіст до цього подорожував містами Європи.

Марокканський нападник Соф’ян Буфаль у своїй футбольній біографії має один доволі цікавий факт — його контракти жодного разу не належали клубу з африканської країни.

Свій шлях 29-річний гравець розпочинав у складі академії французького Анже, до складу "дорослої" команди якого зрештою й повернувся в якості вільного агента в 2020 році, після виступів за Лілль, англійський Саутгемптон та іспанську Сельту.

Однак після відмінного виступу його національної команди на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, де Марокко посіло підсумкову четверте місце вперше в історії африканського континенту, Буфаль отримав пропозицію виступати в країні-господарці мундіалю вже в на клубному рівні.

Місцевий Ер-Раян знайшов 6 млн євро, які цілком задовільнили запити Анже стосовно свого футболіста, і в останній день зимового трансферного вікна той відправився до Катару на контракт до 2026 року.

У поточному сезоні Буфаль зіграв у 13 матчах, забивши чотири голи та віддавши три гольові передачі.