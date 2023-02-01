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Відомий японський півзахисник підписав контракт із Сересо Осака.

Сересо Осака з чемпіонату Японії на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Сіндзі Кагави, права на якого раніше належали бельгійському Сент-Трюйдену.

33-річний японець, відомий у Європі за виступами за дортмундську Боруссію та Манчестер Юнайтед, підписав із новим клубом повноцінний контракт, умови якого не уточнюються.

Нагадаємо, що Кагава саме із Сересо Осака перейшов до Боруссії Дортмунд влітку 2010 року.

Цього сезону чемпіонату Бельгії японський півзахисник провів 12 поєдинків (725 хвилин), у яких він забив два голи та заробив три попередження.