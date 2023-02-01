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Відбувся перший матч нового розіграшу Клубного чемпіонату світу.

У першому матчі Клубного чемпіонату світу 2023 року в рамках 1/8 фіналу турніру Аль-Ахлі впевнено обіграв Окленд Сіті з рахунком 3:0.

Перемогу египетській команді забезпечили результативні удари у виконанні Хуссейна Ель Шахата, Мохамеда Шеріфа та Персі Тау.

Також зазначимо, що наприкінці матчу був видалений захисник новозеландської команди Адам Мітчелл, який отримав червону картку на 97 хвилині.

Таким чином, Аль-Ахлі пройшов до чвертьфіналу КЧС, де зіграє проти Сіетла Саундерса із МЛС. В іншому матчі цієї стадії турніру зустрінуться марокканський Відад та саудівський Аль-Хіляль.