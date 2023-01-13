Іспанія

Вже скоро стартує світова першість серед клубів.

ФІФА провела жеребкування плей-оф Клубного чемпіонату світу за підсумками 2022 року за участі найсильніших команд інших континентів. Нагадаємо, Європу на цьому знаганні представлятиме мадридський Реал.

У першому раунді єгипетський Аль-Ахлі зустрінеться з новозеландським Окленд Сіті. Переможець цього протистояння вийде на американський Сіетл Саундерс. Марокканський Відад зустрінеться з аравійським Аль-Хілялем.

Тріумфатори другого раунду потраплять до 1/2 фіналу. У півфіналі Фламенго зустрінеться з переможцем пари Відад – Аль-Хіляль, а Реал побореться з переможцем умовної сітки Сіетла. Фінал і матч за 3-тє місце відбудуться 11 лютого. Турнір пройде в Марокко.

Раніше ми писали, що Бензема повторив рекорд Мессі у Суперкубку Іспанії.