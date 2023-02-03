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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 2 лютого.

Завершилася 344 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Рішення Єврокомісії про "усну оцінку" виконання 7 критеріїв навесні дозволить Україні завершити виконання цих вимог ЄС вже восени, коли Брюссель буде готовий надати письмову оцінку — премʼєр Шмигаль.

- У США ухвалили перше рішення щодо конфіскації активів, які можуть піти Україні Окружний суддя федерального суду Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати $5,4 мільйона, що належать російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву — це відкриває шлях для подальшого передання цих коштів Україні.

- Українські військові у США навчаються на ЗРК Patriot із випередженням графіка й можуть завершити навчання за лічені тижні — військовий аташе Кременецький.

- Україна й РФ відкинули пропозицію про мир в обмін на території, що розблокувало "танкову коаліцію" — Neue Zürcher Zeitung.

- Ексгенерал НАТО та обраний президент Чехії Петр Павел вважає, що Захід повинен надати Україні всі види зброї, окрім ядерної.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів ворога. В той же час, завершено спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ збройних сил російської федерації та республіки білорусь. Повернення авіаційного угруповання противника на аеродроми постійного базування не відзначається.

Продовжуються обстріли військами російської федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняють втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони Клюсів і Єліного Чернігівської області; Муравейні, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Тернової, Стариці, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Охрімівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Стельмахівка — Луганської.

На Лиманському напрямку противник обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Веселе, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Вугледар, Богоявленку та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них — Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Херсон, а також Новокаїри, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Інженерне та Антонівка Херсонської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні засідання Ставки, вперше – у подвійному форматі.

Спочатку – традиційний повний склад Ставки. Розглянули ситуацію на фронті. Намагання Росії посилити тиск на Донбасі. Забезпечення армії. Підготовка кадрів та інші питання постійної уваги Ставки.

А потім, у другій половині дня, – додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови.

Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії. Коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій.

Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо. Посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними у прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням – нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісяця відчутно посилювати глобальний тиск на Росію.

Продовжуємо і нашу боротьбу з внутрішнім ворогом – і я дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора і всім тим, хто ще задіяний в очищенні нашої держави.

Нові кроки – будуть.

Я дякую кожному нашому воїну! Усім солдатам і матросам, сержантам і старшинам, офіцерам і генералам! Усім, хто стійкий!

Я дякую всім, хто допомагає Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!