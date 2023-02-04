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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 3 лютого.

Завершилася 345 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Дуже скоро ви почуєте про нову підтримку для України, яка допоможе перемогти в битві, яку вона веде зараз і яку очікує найближчими тижнями. Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі

- Перші $5,4 млн, конфіскованих США в російського олігарха, передадуть Україні. Йдеться про кошти підсанкційного Костянтина Малофєєва, який є власником телеканалу "Царьград ТВ" та фінансував сепаратизм в Криму.

- ЄС та G7 запровадили «стелю цін» на російські нафтопродукти — $100 на дизельне паливо і $45 на різні мастила. Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвік

- ЗРК SAMP/T-MAMBA доставлять в Україну навесні 2023 року. Ця система дозволить захистити мирне населення та інфраструктуру України від атак з боку росії. Міністр оборони Франції.

- Повний пакет допомоги, який Україна отримає від США:

▪️ додаткові боєприпаси для HIMARS;

▪️ додаткові артилерійські снаряди 155-мм калібру;

▪️ додаткові мінометні снаряди 120-мм калібру;

▪️ 190 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами та боєприпасами;

▪️ 181 бронемашин MRAP;

▪️ 250 протитанкових систем Javelin;

▪️ 2 тис. протитанкових ракет;

▪️ протипіхотні боєприпаси Claymore;

▪️ вибухові боєприпаси;

▪️ зимове спорядження для військових;

▪️ 2 зенітно-ракетних комплекси HAWK;

▪️зенітні гармати і боєприпаси;

▪️ обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО, які є в Україні;

▪️обладнання для підтримки існуючих можливостей ППО України;

▪️ генератори для ППО;

▪️ системи для протидії БПЛА;

▪️ 4 радіолокаційні станції;

▪️ 20 протимінометних радарів;

▪️ запасні частини для протиартилерійських радарів;

▪️ БПЛА "Puma";

▪️ високоточні керовані ракети GLSDB (дальність — 150 км);

▪️обладнання для захищеного зв'язку;

▪️ медичне обладнання;

▪️ фінансування навчання та технічного обслуговування.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, продовжуються обстріли військами російської федерації населених пунктів поблизу державного кордону. Під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Тимоновичі і Грем’яч Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старикове, Волфине і Миколаївка на Сумщині та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Западного, Голубівки, Куп’янська, Кислівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва — Луганської.

На Бахмутському напрямку постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Георгіївка і Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському — під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них — Новопіль і Времівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка і Мала Токмачка на Запоріжжі та Херсон, Качкарівка і Козацьке.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в Біловодську Луганської області, окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації.

Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув’язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області російської федерації було завербовано до 1000 найманців.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога та 1 — по позиції його ЗРК.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Цей ранок в Україні, як і багато інших, почався з повітряної тривоги. Цей день, як і багато інших, минув у надзвичайно жорстоких боях на фронті. Але все одно цього вечора можна сказати, що Україна йде до своєї мети.

Ми зберегли українську свободу. Ми захищаємо цінності України.

І ми досягнемо цілей нашої держави. Європейських цілей нашої держави.

Сьогодні дуже відчувалася впевненість у цьому – під час саміту. Ми говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо – щоб зафіксувати це де-юре.

Є розуміння, що почати переговори про членство України в Євросоюзі можна цього року. Є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави і тиск на Росію.

Готуємо більшу інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС – це більші доходи українських компаній, більше виробництво та робочі місця в нашій країні, це доходи державного і місцевих бюджетів.

Дякую всім, хто воює за Україну! Дякую кожному і кожній, хто допомагає нам захищатись від окупанта!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!