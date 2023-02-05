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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 4 лютого.

Завершилася 346 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- В Україну летить перший танк Leopard 2 від Канади.

- Цього тижня росіяни кинули всі сили на оточення Бахмута та розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку – Маляр.

- Росіяни перегруповуються й наступають на 5 напрямках в Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках – зведення Генштабу.

- Прем’єр Португалії підтвердив наміри надіслати Україні танки Leopard 2, а також додав, що наразі триває логістична операція з Німеччиною, щоб повернути деякі танки.

- Американський волонтер Піт Рід загинув у четвер у місті Бахмут під час надання допомоги цивільному населенню.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте наступальних угруповань окупантів не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Глибоке, Зелене, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Чугунівка та Великий Бурлук Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Макіївка, Площанка і Діброва — Луганської.

На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював Авдіївку, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду та Новомихайлівку.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Маємо добру новину: ще 116 українців звільнені з російського полону.

Із них 114 – рядові та сержанти, двоє – офіцери.

Воїни нашої армії, Національної гвардії, тероборони, ВМС, прикордонники, ДСНС.

Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому всіх наших людей, які утримуються в російській неволі. І я щасливий – щоразу, коли це вдається.

Загалом від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок з російського полону. І я дякую також усім, хто задіяний у допомозі цим нашим людям після їхнього повернення.

Сьогодні ж я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на стороні агресора.

Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства.

Завтра ж буде зроблено ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО.

І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватись вільним світом заради своїх інтересів.

Слава всім нашим воїнам! Дякую всім, хто допомагає!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!