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Українець не потрапив до стартового складу своєї команди на матч чемпіонату Бельгії.

Сьогодні, 5 лютого, відбудеться поєдинок 24 туру чемпіонату Бельгії між Антверпеном та Брюгге. Матч розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Тренерський штаб гостей вже визначився зі стартовим складом, і, на жаль, український нападник Роман Яремчук опинився на лаві запасних.

Нагадаємо, Яремчук не може забити у ворота суперників уже протягом восьми матчів поспіль. Востаннє Роман забивав у жовтні минулого року.

Після 23 ігор Брюгге набрав 40 очок та посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, а в Антверпена — 46 балів та третій рядок.