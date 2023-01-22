Другое

Для українського форварда це сьомий матч поспіль без результативних дій.

Брюгге в матчі 22 туру чемпіонату Бельгії поділив очки із Шарлеруа. Матч закінчився із рахунком 2:2.

У цьому матчі взяв участь український форвард Брюгге Роман Яремчук, який знову не зміг відзначитись результативними діями, відігравши 80 хвилин.

Для нього це вже сьомий матч без результативності на полі. Востаннє Роман забивав у ворота Сент-Трюйдена у жовтні минулого року.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії Яремчука у 6,2 бала, що є другою найгіршою оцінкою серед гравців стартового складу Брюгге. Портал SofaScore поставив українцю – 6,1 бала.

Після 22 турів Брюгге набрав 37 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

Раніше повідомлялося, що Едуард Соболь завтра пройде медогляд перед переходом до Страсбуру.