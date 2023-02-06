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Football.ua з партнером Pinnacle анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Наступного тижня відбудеться не так багато топ-поєдинків, проте футбольним фанатам буде на що подивитися. Football.ua виділив найцікавіші ігри, які варті вашої уваги.

У чемпіонаті Італії Лаціо прийме Аталанту, лідер чемпіонату Франції ПСЖ вирушить на виїзд до Монако, а Барселона зіграє з Вільярреалом. Каталонському клубу важливо не зменшувати обертів, щоб зберегти відрив від мадридського Реала в цілих вісім очок.

Лаціо — Аталанта

Субота, 11 лютого, 21:45. Стадіон Олімпійський, Рим

Зважаючи на нестабільні виступи конкурентів, у Лаціо з'явився шанс потрапити до зони ТОП-4 за підсумками сезону, що дозволить зіграти у Лізі чемпіонів. У цьому плані поєдинок проти Аталанти має важливий характер. Як для господарів, так і гостей.

У Лаціо та Аталанти рівна кількість очок, але за рахунок різниці забитих і пропущених голів на один рядок зараз вище "орли". Це ще не фінальна стадія сезону, але перемога над конкурентом може додати оптимізму колективу Мауріціо Саррі у боротьбі за місце у Лізі чемпіонів.

За версією компанії Pinnacle у Лаціо кращі шанси на перемогу в поєдинку.

Монако — ПСЖ

Субота, 11 лютого, о 18:00. Стадіон Луї II, Монако

У рамках 23 туру французької Ліги 1 між собою зіграють Монако та ПСЖ. Для колективу Крістофа Галтьє важливо продовжувати набирати максимум очок в іграх, щоб тримати найближчих переслідувачів якнайдалі від себе.

Монако знаходиться в хорошій формі, а враховуючи фактор домашнього поля, "монегаски" цілком можуть нав'язати ПСЖ боротьбу та відібрати очки. В останніх п'яти іграх Монако двічі зіграв унічию, а одна з цих ігор була проти Марселя Руслана Маліновського.

За версією букмекерів, фаворит зустрічі – ПСЖ, але легко у матчі з Монако парижанам не буде.

Вільярреал — Барселона

12 лютого, 22:00, стадіон Естадіо де ла Сераміка, Вільярреал

Барселона бореться за чемпіонство, а Вільярреал – за потрапляння до зони Ліги чемпіонів. Обидві команди переслідують свої цілі, тому майбутній поєдинок не буде для них легкою прогулянкою.

На даний момент Барселона відірвалася від Реала, який розташувався на другому рядку, на вісім очок. Каталонський клуб контролює ситуацію, але важливо зберігати відрив якомога довше, щоб почуватися комфортніше.

Вільярреал відстає на чотири очки від мадридського Атлетіко, який наразі четвертий у іспанській Ла Лізі. "Жовта субмарина" намагатиметься скоротити відрив і до останнього туру боротиметься за потрапляння до четвірки найкращих команд, щоб зіграти у Лізі чемпіонів наступного сезону.

За версією компанії Pinnacle, Барселона — фаворит майбутньої гри.