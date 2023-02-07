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Талановитий футболіст з Нідерландів може лишитися надовше у нинішньому клубі.

ПСВ планує подальшу співпрацю із Хаві Сімонсом — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Голландський колектив хоче бачити у складі талановитого гравця збірної Нідерландів, проте проблемою може стати високий цінник на футболіста.

ПСЖ, який свого часу перехопив відтягнутого форварда в Барселони та якому він зараз належить, хоче бачити суму викупу приблизно у 12 мільйонів євро, що не може собі дозволити клуб.

Головний тренер Ейндговена Рууд ван Ністелрой сказав, що "ми ведемо перемовини про продовження контракту Хаві Сімонса, ми бачимо його ключовим гравцем у ПСВ на майбутнє".

Цього сезону на рахунку учасника мундіалю 9+5 в одній лише місцевій Ередівізі.