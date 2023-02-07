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Футболіст не зміг у 32 роки грати на два "фронти".

Легенда збірної Уельсу півзахисник Джо Аллен вирішив завершити кар'єру у національній команді.

Футболіст допоміг Уельсу кваліфікуватися на три великі турніри, а чемпіонат світу в Катарі став його останнім міжнародним змаганням.

"Грати за Уельс були великою пристрастю і любов'ю в моєму житті. Мені надзвичайно пощастило. Я розділив цю подорож з неймовірними людьми — моя сім’я, товариші по команді, персонал і вболівальники зробили її особливою, і я вам усім надзвичайно вдячний.

Підтримка нашої нації надихає, і це дало мені величезну гордість носити футболку… стільки незабутніх вражень. На жаль, час і травми беруть своє, тому мені пора звільнити місце для нашого наступного покоління. Майбутнє валлійського футболу світле", — цитує Аллена валлійська федерація футболу.

Аллен дебютував за збірну у 2009 році. З тих пір на його рахунку 74 матчі, у яких він забив два голи. Наразі Аллен виступає за Суонсі у Чемпіоншипі.