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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 7 лютого.

Завершилася 349 доба героїчного протистояння нашої Країни російським загарбникам.

Втрати ворога:

Серед новин:

- ЄС запустить платформу для боротьби з російською та китайською дезінформацією. Центр обміну та аналізу інформації буде відстежувати маніпулювання інформацією з боку іноземних суб'єктів і координувати свої дії з країнами ЄС. Така платформа дозволить краще зрозуміти нові загрози, а також швидше вживати заходи, аби їх вирішити.

- Німеччина схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1.

- Україна відправляє до Туреччини 87 рятувальників, які допомагатимуть ліквідовувати наслідки землетрусу.

- У власність України передали залізну руду вартістю майже 2 млрд грн., яка належала російському олігарху Усманову.

- Парламент продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

- У Верховній Раді проголосували за призначення Василя Малюка на посаду очільника СБУ. До цього він був в.о. голови відомства.

- Дефіцит російського бюджету сягнув $25 млрд внаслідок падіння доходів від енергоносіїв. Це найгірший показник з 1998 року.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 16 авіаційних ударів. Здійснив 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Очакова на Миколаївщині та Антонівки Херсонської області.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка і Садки Сумської області та Стрілеча, Мороховець, Зелене, Нескучне, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони більш як 30 населених пунктів. Серед них — Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Котлярівка, Крохмальне, Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали , зокрема, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Ступочки, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе Донецької області. А загалом — понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Мар’їнка, Новомихайлівка, Богоявленка, Вугледар, Велика Новосілка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Малі Щербаки і Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів. Зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Зміївка, Новоберислав, Козацьке, Іванівка, Микільське, Антонівка та Херсон.

В Мелітополі окупанти примушують працівників державних установ, які отримали громадянство російської федерації, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі. Погрожують звільненням з роботи.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25 та ворожий БПЛА типу “Орлан”.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів кілька нарад із військовими, нараду з керівником розвідки. Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти. І на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти, причому на всіх напрямках.

Донеччина та схід, де найгарячіше, – я про них згадую щодня в таких зверненнях. Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не менше. А зміцнюємо державу по всьому периметру.

І я хочу сьогодні відзначити бійців на двох напрямках – наших прикордонників, які воюють на Донбасі, – за щоденну хоробрість і стійкість у боях, за результати. Луганський і Харківський прикордонні загони – я дякую вам, хлопці!

Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які забезпечують охорону півночі нашої держави! Суми, Чернігів, Київ, Житомирщина, Волинь. Оперативно-стратегічне угруповання «Північ». Кожен напрямок має значення. Усі ворожі сценарії опрацьовуємо. Державу – захищаємо.

Дякую всім, хто береже життя! Дякую всім, хто воює за Україну! Дякую всім, хто допомагає.

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!