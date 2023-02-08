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Перші медалі на світовій першості "картаті" здобули під його керівництвом.

У середу, 8 лютого 2023 року, у столиці Хорватії Загребі, батько сучасного хорватського футболу Мирослав "Чіро" Блажевич програв у тяжкій боротьбі з раком. Легендарному екс-тренеру за 2 дні виповнилося би 88 років...

У своїй ігровій кар'єрі Блажевич не досяг великих успіхів. Та все змінилося на тренерському мостику...

Кар'єру коуча Мирослав розпочав у Швейцарії, де закінчував грати. Його перший клуб — швейцарський Веве. Найбільших успіхів Блажевич досяг на посаді наставник національної збірної рідної Хорватії, з якою виграв легендарну бронзу чемпіонату світу-1998.

Також він вигравав чемпіонати Швейцарії, Югославії та Хорватії, а ще — першу лігу Боснії і Герцеговини. Також серед його здобутків звитяги у Кубку і Суперкубку Хорватії. Крім хорватської національної команди він очолював збірні Швейцарії та Боснії і Герцеговини.

Відзначимо, що на початку 1990-х Блажевич також брав активну участь у партії ХДС, якою керував Франьо Туджман — перший президент незалежної Хорватії. У 2005 році Мирослав Блажевич і сам балотувався у президенти країни, проте не зумів посісти цю посаду.

Вічна пам'ять!