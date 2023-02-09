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Кіпер провів дуже непоганий поєдинок.

Мадридський Реал вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу завдяки перемозі над каїрським Аль-Ахлі у півфіналі змагання.

Український воротар Андрій Лунін вийшов зі старту вийшов за Реал та провів усі 90+ хвилин. Пропустив лише раз — з пенальті у середині другого тайму.

Проте і рятувати декілька разів довелось Луніну свою команду. Саме тому статистичний портал SofaScore видав йому високий бал — 7,4. Його візаві, незважаючи на чотири пропущених, отримав 7,7.

У фіналу Клубного чемпіонату світу Реал зустрінеться із саудівським Аль-Хілялем. Матч відбудеться 11 лютого о 21:00.