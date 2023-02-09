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Клуби-засновники хочуть запустити нову версію проєкту.

Барселона, Реал та Ювентус мають намір перезапустити Суперлігу Європи, повідомляє Die Welt.

За інформацією джерела, гендиректор Суперліги Європи Бернд Райхарт оголосив, що клуби-засновники хочуть запустити нову версію проєкту.

Новий проєкт став результатом детальних переговорів із більш ніж 50 європейськими клубами щодо фінансових проблем, з якими вони зіткнулися.

У новій версії Суперліги Європи буде кілька дивізіонів, у яких від 60 до 80 учасників без постійних членів.

Кожна команда за сезон проведе щонайменше 14 матчів. Більше деталей наразі невідомо.

Нагадаємо, у квітні 2021 року спроба створення Суперліги обернулася провалом.