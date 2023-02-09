Ан-Наср в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Саудівської Аравії виграв з рахунком 4:0 завдяки покеру Роналду на виїзді в Аль-Вахди.

Португальський зірковий нападник відзначився двома голами в кожному з таймів та подолав відмітку у 500 голів у національних чемпіонатах.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аль-Вахда — Ан-Наср  в рамках чемпіонату Саудівської Аравії:

Аль-Вахда — Ан-Наср 0:4
Голи: Роналду, 21, 40, 51, 61