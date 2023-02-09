Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Саудівської Аравії, що відбувся 9 лютого 2023.
Кріштіану Роналду, getty images
09 лютого 2023, 23:06
Ан-Наср в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Саудівської Аравії виграв з рахунком 4:0 завдяки покеру Роналду на виїзді в Аль-Вахди.
Португальський зірковий нападник відзначився двома голами в кожному з таймів та подолав відмітку у 500 голів у національних чемпіонатах.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аль-Вахда — Ан-Наср в рамках чемпіонату Саудівської Аравії:
Аль-Вахда — Ан-Наср 0:4
Голи: Роналду, 21, 40, 51, 61