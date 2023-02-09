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Португалець нагадав, що він все ще гравець високого рівня.

Ан-Наср в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Саудівської Аравії виграв з рахунком 4:0 на виїзді в Аль-Вахди.

Зірковий нападник команді Крішітану Роналду оформив покер, забивши по два голи в кожному з таймів. До цього він лише раз відзначався за Ан-Наср в офіційних іграх.

Аль-Вахда — Ан-Наср 0:4

Голи: Роналду, 21, 40, 51, 61

Зазначимо, що після 16 матчів Ан-Наср набрав 37 балів та знаходиться на першій сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кріштіану Роналду подолав відмітку у 500 голів в національних чемпіонатах.