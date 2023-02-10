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Юрій-Володимир Герета запевнив, що ще до початку гри не сумнівався в перемозі над Інтером.

Воротар Руху U-19 Юрій-Володимир Герета прокоментував перемогу своєї команди у стиковому матчі Юнацької ліги УЄФА проти міланського Інтера у серії пенальті.

"За післяматчевою серією пенальті я спостерігав з боку, але в будь-якому випадку вірив і знав, що Святік усе зможе. Я був упевнений іще до початку гри, що якщо доведеться пробивати одинадцятиметрові, то ми зможемо перемогти.

Звичайно, коли з боку дивишся за цим, то не ті емоції порівняно з тим, коли ти в рамці воріт, бо розпочинаєш сильніше переживати, думати про все це. Але я ніколи не міг повірити, переходячи в Рух, що ми пройдемо в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Це неймовірно!

У першому таймі ми повністю переграли суперника – це однозначно. Вони не завдали жодного удару в рамку наших воріт. Щодо пропущеного гола, то я не погоджуюся з рішенням лайнсмена та призначенням цього ауту, після якого нам забили гол.

Але я дуже радий, що ніхто з нас не опустив руки, навпаки, підбадьорювали один одного, зокрема, Кітела, Підгурський, більше затравилися та дотягнули гру. Все ж у другому таймі було набагато важче, ніж у першому, бо Інтер серед усіх трьох наших суперників найбільш атлетична команда. Але дотерпіли – і вийшла фантастична кінцівка.

Перед матчем Андрій Кітела сказав нам одну річ: набагато важче тим людям, які борються за нас, за Україну, за нашу незалежність і свободу на фронті. Кожен гравець Руху розуміє це і готовий битися до кінця на футбольну полі: ми тут виграли – а наші хлопці переможуть ворога в цій кривавій війні, яку розпочали терористи з росії", - наводить слова Герети прес-служба клубу.

Раніше головний тренер Руху U-19 Віталій Пономарьов поділився враженнями після перемоги над Інтером.