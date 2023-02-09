Львівський Рух напередодні в 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА обіграв міланський Інтер завдяки влучності у серії пенальті.

В 1/8 Руху буде дуже непросто. Серед потенційних суперників львівської команди є юнацькі команди топових європейських клубів.

Рух опинився серед несіяних клубів.

Сіяні клуби: Ліверпуль, Манчестер Сіті, Атлетіко, Барселона, Реал, ПСЖ, Мілан, Спортінг.

Несіяні клуби: Зальцбург, Генк, Хайдук, Боруссія Д, Аякс, АЗ, Порту, Рух.

Жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудеться в понеділок, 13 лютого. Нагадаємо, що донецький Шахтар U-19 вилетів у раунді 1/16 фіналу від хорватського Хайдука.