Визначились можливі опоненти українського клубу по турніру.
Рух U-19. фото Рух
09 лютого 2023, 14:21
Львівський Рух напередодні в 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА обіграв міланський Інтер завдяки влучності у серії пенальті.
В 1/8 Руху буде дуже непросто. Серед потенційних суперників львівської команди є юнацькі команди топових європейських клубів.
Рух опинився серед несіяних клубів.
Сіяні клуби: Ліверпуль, Манчестер Сіті, Атлетіко, Барселона, Реал, ПСЖ, Мілан, Спортінг.
Несіяні клуби: Зальцбург, Генк, Хайдук, Боруссія Д, Аякс, АЗ, Порту, Рух.
Жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудеться в понеділок, 13 лютого. Нагадаємо, що донецький Шахтар U-19 вилетів у раунді 1/16 фіналу від хорватського Хайдука.