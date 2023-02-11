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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 10 лютого.

Завершилася 352 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Німеччина не дозволила Нідерландам передавати Україні орендовані танки Leopard 2.

- У російському СІЗО помер кримськотатарський політв'язень Джеміль Гафаров.

- Литва відправила в Україну 36 зенітних гармат L-70, боєприпаси та додаткове обладнання, необхідне для роботи установки.

- 35 країн домовилися вимагати відсторонення від участі в Олімпійських іграх 2024 року спортсменів з росії та Білорусі. Серед них Литва, Велика Британія, США, Німеччина та інші країни.

- Через війну Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ. За останні чотири місяці кожна друга підстанція «Укренерго» була атакована.

- Під час обстрілів сили ППО знищили 61 із 71 російських ракет.

- Україна подала до Нідерландів запит на постачання винищувачів F-16.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Російська федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, 2 з яких — із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». Зокремав, по цивільній інфраструктурі. Також ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ударів російською федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних з Україною районах. Противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Цієї доби вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Студенок, Порохонь, Шпиль, Павлівка, Пономаренки Сумської області та Червона Зоря, Лук’янці, Огірцеве, Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Дворічна, Западне, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка — Луганської.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Південне і Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони Времівки Донецької області та Ольгівського, Малинівки, Гуляйполя, Степового, Новоандріївки і Чарівного Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

У населеному пункті Залізний Порт тимчасово зайнятої території Херсонської області російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Для цього, до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань. Зважаючи на те, що черги бажаючих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду.

З метою обмеження доступу до інформації громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, мобільні оператори «фенікс» та «мкс» з 11 лютого вимикають мобільний інтернет користувачам.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу та ще 2 важливих об’єкти противника.

Володимир Зеленський:

"Поки Росія вбиває і тероризує, представникам держави-терориста не місце на спортивних та олімпійських змаганнях.

І це не перекриєш якоюсь там удаваною нейтральністю чи білим прапором. Бо Росія тепер така, що все заплямовує кровʼю, навіть білий прапор.

Можливо, хтось хоче «шредеризації» спорту й присутності держави-терориста в тому чи іншому вигляді на спортивних майданчиках світу.

Можливо, хтось хоче знехтувати олімпійським духом, щоб, маніпулюючи буквою олімпійських принципів, допомогти Росії.

Але ми з вами мусимо захищати життя. Ми з вами мусимо захищати наші цінності. Ми з вами мусимо зупиняти агресію й боротися проти тих, хто обирає для себе шлях терору.

Це треба визнати. І це треба визнати, зокрема, на рівні Міжнародного олімпійського комітету.

Чесність потрібна Міжнародному олімпійському комітету. Чесність, яку він, на жаль, загубив. Чесність, яка допоможе зупинити російський терор і наблизити мир.

Сказав це під час звернення до учасників віртуального саміту міністрів спорту держав-партнерів.

Цього тижня я сказав багато слів вдячності нашим союзникам і партнерам – усім, хто нам допомагає. А зараз я хочу сказати слова вдячності вам, українці.



Для мене завжди честь – представляти Україну, і я пишаюся нашим прекрасним і міцним народом. Ви чули і бачили, як вітають Україну. Це те, що зробили ми всі разом. Це те, як вітають вас.



Я пишаюся українською сміливістю. Я пишаюся українською незламністю. Я пишаюся українською результативністю. Я пишаюся вами всіма – тими, хто воює та працює заради нашої держави, хто підтримує фронт і державу. Дякую всім вам! ".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!