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Під час війни в Україні відомі гравці погодились грати у країні-терористці.

Гроші можуть затьмарити розум. Приклад цьому проведення чемпіонату світу-2018 у россії. Проте коли країна розв'язала вже не одну війну у світі, потрібно обирати між грошима та совістю.

Так званий футбольний союз рф вирішив провести у 2023 році кубок легенд, де приймають участь відомі футболісти з Європи, Латинської Америки, Африки та СНГ.

Прізвища деяких футболістів, які погодились приїхати в россію, щоб взяти участь у цьому "змаганні" шокують. Адже серед них є справжні легенди футболу, які виступали у відомих клубах, вигравали трофеї та мали повагу серед вболівальників з України тощо.

Тому ми не можемо проігнорувати цей факт і мусимо розповісти про цих гравців.

Отже дошка ганьби:

Легенди Африки: Ессам Ель-Хадарі, Артур Бока, Еммануель Ебуе, Абдул Кадер Кейта, Дідье Зокора, Карім Хаггуі, Асамоа Г'ян, Еммануель Адебайор, Джауад Заірі, Юссеф Мухтарі.

Легенди Латинської Америки: Фарід Мондрагон, Дієго Лугано, Густаво Варела, Ніколас Пареха, Алехандро Домінгес, Рікардо Осоріо, Джованні, Майкон, Амарал, Леандро Фернандес.

Легенди Європи: Елмас Февзі, Фернанду Мейра, Педру Мендеш, Здравко Кузманович, Гойко Качар, Камель Мерієм, Хасан Кабзе, Джихан Хасполатли, Олександр Фарнеруд, Флоран Сінама- Понголь.

Легенди СНГ: Алмат Бекбаєв, Ерик Яхимович, Олександр Гацкан, Олександр Глєб, Вячеслав Глєб, Альберт Саркісян, Фархадбек Ірісметов, Хуршед Махмудов, Сервер Джепаров, Вячеслав Личкін.

Збірна зірок: Теофаніс Катерьяннакіс, Жуніор Байано, Едмілсон, Георгіос Карагуніс, Рубен Де ла Ред, Ерік Абідаль, Ангелос Басінас, Естебан Камб'яссо, Джей-Джей Окоча, Флоран Малуда.