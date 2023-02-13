Другое

Відбулося жеребкування чергового раунду плей-оф найпрестижнішого європейського турніру серед команд U-19.

У швейцарському Ньоні у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій відбулося жеребкування раунду 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, за підсумками якого команди U-19 дізналися своїх майбутніх суперників.

На цьому етапі найпрестижнішого юнацького європейського турніру виступить команда львівського Руху U-19, яку жереб звів з однолітками з Мілану (Італія).

Орієнтовну дата матчів 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА заплановано на 28 лютого — 1 березня. Для українського колективу матч матиме гостьовий характер.

Зазначимо, що переможець пари Рух U-19 – Мілан U-19 зустрінеться з переможцем протистояння Атлетіко Мадрид U-19 (Іспанія) – Генк U-19 (Бельгія).

Усі результати жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА:

Нагадаємо, що у першому матчі плей-оф Юнацької ліги УЄФА львівський Рух обіграв міланський Інтер за підсумками післяматчевої серії пенальті, завершивши основний час із рахунком 1:1.

Мілан U-19, у свою чергу, потрапив до 1/8 фіналу безпосередньо завдяки першому місцю у групі E із Зальцбургом, Динамо Загреб та Челсі.

Статистика та матчі Руху U-19 у Юнацькій лізі УЄФА-2022/23:

Статистика та матчі Мілану U-19 у Юнацькій лізі УЄФА-2022/23: