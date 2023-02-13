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Камінг-аут чеського футболіста.

Півзахисник празької Спарти Якуб Янкто записав емоційне відео і зробив зізнання, що є геєм.

"Привіт, я Якуб Янкто. Як і в усіх інших, у мене є сильні сторони, у мене є слабкі сторони, у мене є сім’я, у мене є друзі.

У мене є робота, яку я виконую якнайкраще протягом багатьох років, серйозно, професіонально і з пристрастю. Як і всі інші, я також хочу прожити своє життя у свободі без страхів, без упереджень, без насильства — але з любов'ю.

Я гомосексуаліст і більше не хочу ховатися", — підкреслив футболіст.

Наразі Спарта займає 3 місце в чемпіонаті Чехії.

Янкто провів 45 матчів за збірну Чехії, забив 4 голи.