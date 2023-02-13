Україна

Доля очільника та генерального секретаря УАФ

У листопаді минулого року президент УАФ Андрій Павелко та генеральний секретар організації Юрій Запісоцький вийшли під заставу, яка у сумі склали 20 мільйонів гривень і була заплачена УАФ Маркетинг. Та новини щодо них продовжуються.

Як повідомила УАФ у своєму фейсбуці, сьогодні (13 лютого) Прокуратура подала клопотання до суду з вимогою відсторонити Павелка та Запісоцького з їхніх посад.

Асоціація футболу висловила обурення даним фактом і написала, що УЄФА та ФІФА про нього вже проінформовані. Також вона пообіцяла "оскаржувати всі протиправні рішення, як в українських судах, так і в міжнародних інстанціях, зокрема Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), куди вже направлені позови від керівництва УАФ".