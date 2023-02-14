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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 13 лютого.

Завершилася 355 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Франція та Канада закликають своїх громадян залишити Білорусь та уникати поїздок туди. Такі рекомендації надають через ризик вибіркового застосування місцевих законів та війну росії проти України.

- Посаду першого заступника міністра оборони тепер може обійняти військовий у званні генерал-лейтенант або віце-адмірал. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.

- Українські військові на Вугледарському напрямку знищили 130 одиниць техніки росіян, включаючи 36 танків, за останній тиждень.

- Українські військові вже розпочали навчання на Leopard 2 у Польщі. Наразі до Польщі на прибули 105 українських військових — це 21 екіпаж танків, а також технічний персонал для їх обслуговування.

- Міноборони України подякувало Данії за передачу 19 самохідних гаубиць CAESAR. Це всі гаубиці, які країна мала на своєму озброєнні.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС рб та ЗС рф продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На полігонах республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки військ російської федерації. Водночас, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Цієї доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Волфине і Басівка Сумської області та Ветеринарне і Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе, Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них — Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка — Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку знову під мінометний та артилерійський вогонь потрапило місто Херсон.

Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці російської федерації, які знаходяться у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих росією територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку.

Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників, у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Крім того, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та станцію РЕБ противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Наша дипломатична активність зараз – дуже висока. Майже щодня є нові домовленості. Минулий тиждень був особливо потужним. Але головне – щоб кожна досягнута домовленість якнайшвидше переростала у конкретне постачання для нашої оборони, у конкретну взаємодію між державами, у конкретні підписані документи.

І робимо саме таку інтенсивність дипломатичної роботи – новою мінімальною нормою для України.

Ми досягли важливого розуміння з Британією щодо далекобійної зброї та необхідності пришвидшити постачання танків. Маємо хорошу домовленість щодо артилерії та боєприпасів. Маємо повне розуміння позицій одне одного в питанні сучасної бойової авіації.

Сильною зустріччю були й наші переговори в Парижі з Президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми говорили втрьох, дуже відверто, і це дозволило знайти спільне розуміння щодо перспектив у цій війні. Ми маємо спільне бачення шляху до перемоги.

Візит до Брюсселя став таким, якого ще не було в історії наших відносин з Євросоюзом. Вперше – така увага до України, вперше – зустріч одразу з усіма лідерами Європи і плюс ще серія розмов з європейськими лідерами – максимально динамічних, змістовних і позбавлених зайвої політизації. З кожним лідером ми проговорили суто ті речі, які важливі для наших відносин і для європейської спільноти загалом.

Особливо відзначу ще переговори з Польщею. Ми обговорювали танки та іншу зброю для захисту на землі; літаки та інші засоби для захисту у небі. Як і завжди, маємо повне взаєморозуміння з польськими братами.

Пам’ятаймо: кожен новий здобутий для України результат – це скорочення часу до перемоги.

І дуже важливо: маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети підготуватися і вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС.



Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна і Євросоюз ішли до цього".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!