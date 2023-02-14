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Українець підписав контракт на один рік.

Колишній воротар донецького Шахтаря Євген Гриценко продовжить свою кар'єру у складі Равшана. Про це повідомляє прес-служба таджицького клубу.

Угода із 28-річним українцем розрахована на один рік. До підписання контракту футболіст пройшов 10-денний перегляд.

Останнім клубом Гриценка був вірменський Ван, де він відіграв лише два матчі, в яких пропустив один м'яч. До цього вихованець "гірників" знаходився в оренді у Маріуполі.

За підсумками минулого сезону Равшан посів друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Таджикистану.