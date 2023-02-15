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Чинний контракт спеціаліста спливає взимку 2026 року.

Недавній чемпіонат світу-2022 у Катарі став тріумфальним для національної збірної Аргентини, головним тренером якої був і залишається досі Ліонель Скалоні.

Як повідомляє журналіст TyC Sports Гастон Едул, 44-річний фахівець має намір продовжити своє перебування на чолі тренерського штабу "біло-блакитних" та продовжити контракт із Аргентинською футбольною асоціацією.

Зазначимо, що нинішня угода Скалоні зі збірною Аргентини спливає аж у грудні 2026 року.

Аргентинець очолив національну команду своєї країни влітку 2018 року та з того моменту виграв не тільки ЧС-2022, а й Копа Америка-2021 та Фіналіссіму-2022.