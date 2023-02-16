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Проте наразі динаміка змінюється на краще.

УЄФА у Twitter відзвітував, що європейський футбол втратив 7 мільярдів євро під час пандемії коронавіруса.

Гостра респіраторна хвороба помітно вплинула не лише на світ, а й на футбол.

Проте з сезону-2020/21 доходи клубів зросли приблизно на 4%, досягнувши рекордних значень і ця динаміка приємно дивує.

З минулого сезону вболівальників нарешті почали допускати на стадіони, а наслідки ковіду помітно скоротилися.

Це демонструє, наскільки сильним й стійким є спорт номер один.