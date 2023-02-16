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Футболіст буде грати у третьому дивізіоні.

Клуб Фолкерк, який представляє шотландську Першу лігу, що є третім дивізіоном країни, оголосив про підписання Максима Кучерявого.

Півзахисник молодіжної збірної України відданий Сент-Джонстоном у Фолкерк в оренду до кінця сезону-2022/23.

У цьому сезоні Кучерявий рідко грав у Прем'єр-лізі Шотландії. На його рахунку чотири матчі у чемпіонаті та чотири — у Кубку ліги країни.

Щодо Фолкерка, то клуб йде другим у таблиці Першої ліги та сподівається на підвищення у класі. Дебютувати Кучерявий може 18 лютого у грі проти Аллоа.