Футболіст буде грати у третьому дивізіоні.
Макс Кучерявий, Фолкерк
16 лютого 2023, 20:50
Клуб Фолкерк, який представляє шотландську Першу лігу, що є третім дивізіоном країни, оголосив про підписання Максима Кучерявого.
Півзахисник молодіжної збірної України відданий Сент-Джонстоном у Фолкерк в оренду до кінця сезону-2022/23.
У цьому сезоні Кучерявий рідко грав у Прем'єр-лізі Шотландії. На його рахунку чотири матчі у чемпіонаті та чотири — у Кубку ліги країни.
Щодо Фолкерка, то клуб йде другим у таблиці Першої ліги та сподівається на підвищення у класі. Дебютувати Кучерявий може 18 лютого у грі проти Аллоа.