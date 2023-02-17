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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 16 лютого.

Завершилася 358 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

У Латвії дозволили передавати автівки, конфісковані у п'яних водіїв, на потреби українських військових. «Ми можемо продати їх чи здати на переробку, проте зараз вони були б корисними для народу України», – каже голова комісії з оборони. Чехія спільно з Нідерландами вироблятимуть для України мобільні системи ППО для протидії безпілотникам. ВАКС націоналізував підприємства російського олігарха Олега Дерипаски на 10 млрд грн. Естонія пропонує країнам ЄС вкласти €4 млрд для спільної закупівлі 1 млн боєприпасів Україні. Франція відправила в Україну першу партію з 14 бронемашин AMX-10RC. Українські військові протягом останніх тижнів уже пройшли підготовку з керування цими колісними танками. З російського полону повернули одного цивільного – заступника мера окупованого Енергодара Івана Самойдюка. Його викрали ще 19 березня. Україна повернула з полону 100 військових та 1 цивільного. Міноборони планує синхронізувати процедури закупівель зі стандартами НАТО. ЄС планує заборонити продаж росії туалетів. Вкрай болючий удар.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав чергового ракетного удару по території нашої країни. 16 із 36 ворожих ракет було збито нашими захисниками. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Загроза завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України.

Ворог поки що не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів і Вовчанськ на Харківщині. Крім того, противник завдав з території російської федерації удару з озброєння гелікоптера по населеному пункту Уди Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна і Гряниківка Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине та Курдюмівка.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню знову постраждали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон, постраждали мирні люди.

Окупаційна адміністрація міста Гола Пристань Херсонської області чинить тиск на місцеве населення щодо переоформлення майнових прав за російським законодавством. Зокрема, поширюється інформація, що громадян України, які не виконають вимог окупантів до травня цього року, буде депортовано до росії.

В тимчасово зайнятому ворогом Маріуполі російські загарбники проводять заходи з “мобілізації” окремих представників суспільства. Відтепер безпритульних, а також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю забирають до ворожого війська.

Авіація Сил оборони Україн протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, а також один — по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів та 2 інших важливих об'єкти загарбників.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Маємо чергову хорошу новину: повертаємо українців додому з російського полону. Сьогодні – ще 101 людина.

Більшість – оборонці Маріуполя, рядові і сержанти. ВМС, прикордонники, Нацгвардія, сухопутники, тероборона. Один цивільний – перший заступник міського голови Енергодара.

Я щасливий за кожну з більш ніж сотні українських родин, до яких повертаються сини, брати, чоловіки. Я дякую нашому Координаційному штабу та всій нашій команді і всім, хто допомагає.

Слава кожному і кожній, хто зараз у бою!

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!