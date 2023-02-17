Бразилець незабаром повернеться на батьківщину.
Луїс Адріано - Getty Images
17 лютого 2023, 19:46
Луїс Адріано може повернутися на батьківщину — повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Бразильський нападник узгодив деталі контракту з Інтернасьйоналем.
Угоду буде підписано строком до грудня цього року.
Нинішній сезон колишній футболіст донецького Шахтаря та Мілану розпочав у Антальяспорі, куди перейшов у липні 2019-го року з Палмейраса, з яким нещодавно виграв Копа Лібертадорес.
За декілька років у складі клубу йому вдалося лише вісім разів вразити ворота суперників.