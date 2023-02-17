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Бразилець незабаром повернеться на батьківщину.

Луїс Адріано може повернутися на батьківщину — повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Бразильський нападник узгодив деталі контракту з Інтернасьйоналем.

Угоду буде підписано строком до грудня цього року.

Нинішній сезон колишній футболіст донецького Шахтаря та Мілану розпочав у Антальяспорі, куди перейшов у липні 2019-го року з Палмейраса, з яким нещодавно виграв Копа Лібертадорес.

За декілька років у складі клубу йому вдалося лише вісім разів вразити ворота суперників.