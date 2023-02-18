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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 17 лютого.

Завершилася 359 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Перша партія БМП Bradley із США прибула до Німеччини. Наразі команда фахівців готує 60 машин Bradley до передачі їх в Україну.

У Конотопі на Сумщині з'явилася вулиця імені Валерія Залужного. Раніше вона називалася вулицею Тургенєва.

Франція постачала ЗСУ протитанкові ракетні комплекси "Akeron", однак не афішувала цього. Яку кількість та коли саме ці ПТРК надали нашим Збройним Силам невідомо — цю інформацію не розголошують публічно.

Начальником Чернігівської міської військової адміністрації призначили Дмитра Брижинського. В Києві повністю відновили роботу електротранспорту. Загалом трамваї та тролейбуси не працювали у столиці 56 днів. Їхню роботу зупинили 23 грудня через дефіцит електроенергії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 6 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, що на Харківщині. Пошкоджено 3 приватні та один багатоповерховий будинки. Крім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України.

Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Зазнає значних втрат у живій силі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів російських військ. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Харківка, Заруцьке, Партизанське, Бояро-Лежачі, Атинське, Олексіївка та Грабовське Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Веселе, Борисівка, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Охрімівка, Нестерне та Обухівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Федорівка і Роздолівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Крохмального, Берестового, Стельмахівки, Діброви, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Спірного.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 15 районів населених пунктів, зокрема, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Добово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області. Також ворог завдав авіаудару в районі Берхівки.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках вогневого впливу зазнали 17 районів населених пунктів, серед них Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеячині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області. Під авіаційні удари ворога потрапили райони Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, зокрема, Гаврилівка, Дудчани, Берислав, Веселе, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Каланчак Херсонської області окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли 36 ліквідованих і 18 поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 1 — по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Наш дипломатичний марафон продовжується без перерви – від мого візиту до Вашингтона в грудні.

Уже створено танкову коаліцію для України, уже знімається табу на постачання далекобійних ракет, уже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії, і вже світ почув – наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України.

Ми завжди базуємо свою зовнішню політику на повазі до всіх учасників міжнародних відносин. Усі нації є рівними і заслуговують на незалежне життя, на мирну співпрацю з іншими народами.

Такий наш принцип зустрічає розуміння у всіх частинах світу. І я дякую кожній державі, кожному народу, які підтримують українські зусилля щодо стабілізації міжнародних відносин.

Дякую всім, хто тримає наші позиції на фронті, хто знищує ворога і хто дає нам усім віру у перемогу. У перемогу України!

Слава кожному і кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, хто допомагає нашій державі!

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!