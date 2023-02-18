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Відомий бразильський захисник набув статусу вільного агента.

Колишній лівий захисник мадридського Реалу та збірної Бразилії Марсело більше не є гравцем Олімпіакосу. Про це на офіційному рівні повідомила прес-служба грецького клубу.

Сторони вирішили розірвати чинний контракт за згодою сторін, тому 34-річний бразилець набув статусу вільного агента.

"Вся родина Олімпіакосу хоче подякувати Марсело за співпрацю та присутність в нашому клубі. Час, який він провів у нас, був коротким, але достатнім, щоб створити вічні зв’язки. Він знає, що в Греції, в Піреї у нього завжди будуть друзі!" — сказано в офіційній заяві Олімпіакосу.

В цьому сезоні бразилець відіграв 10 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома забитим голами. З'являлася інформація, що Марсело має пропозицію від іншого клубу.