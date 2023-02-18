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Період кар'єри в Греції доволі швидко завершується.

Захисник Марсело розірве контракт з Олімпіакосом, повідомляє місцеве видання Sport24.gr.

Стверджується, що 34-річний бразильський футболіст має пропозицію від іншого клубу, проте його назва не розголошується.

Зазначимо, що Марсело підписав контракт з Олімпіакосом лише в вересні минулого року. Тоді він підписав контракт за схемою 1+1.

В цьому сезоні бразилець відіграв 10 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома забитим голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марсело може продовжити кар'єру у Німеччині.