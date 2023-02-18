Період кар'єри в Греції доволі швидко завершується.
Марсело, фото Олімпіакос
18 лютого 2023, 11:27
Захисник Марсело розірве контракт з Олімпіакосом, повідомляє місцеве видання Sport24.gr.
Стверджується, що 34-річний бразильський футболіст має пропозицію від іншого клубу, проте його назва не розголошується.
Зазначимо, що Марсело підписав контракт з Олімпіакосом лише в вересні минулого року. Тоді він підписав контракт за схемою 1+1.
В цьому сезоні бразилець відіграв 10 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома забитим голами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марсело може продовжити кар'єру у Німеччині.