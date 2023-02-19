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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 18 лютого.

Завершилася 360 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Президент Володимир Зеленський заявляє, що від нинішнього протистояння на Донеччині залежить багато з запланованого Україною на найближчий час.

- Екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що за наявності ракет далекого радіуса дії Україна може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас – наступного року чи навіть раніше.

- Росія продовжує імпортувати китайські дрони для війни в Україні – WSJ.

- Китай обіцяє представити пропозиції щодо врегулювання війни в Україні.

- Ріші Сунак виступив за створення для України розширених можливостей натівського стандарту, які мають дати їй захист до того, як вона стане членом Альянсу.

- Винищувачі Typhoon будуть поставлені Україні лише після війни — Міністр оборони Британії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Есмань, Харківка, Заруцьке, Кіндратівка, Юнаківка, Запсілля, Майське та Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Борисівка, Веселе, Стариця, Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема це — Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Першотравневе, Невське, Червонопопівка, Кремінна на Луганщині та Кузьмине, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Залізнянське, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійські обстріли зафіксовано по 20 районах населених пунктів. Серед них — Авдіївка, Водяне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 25 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Придніпровське Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, включаючи Михайлівку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Зміївку, Веселе, Козацьке, Іванівку, Токарівку, Микільське, Садове та Антонівку Херсонської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів і конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію і терор проти нашої держави і народу.



Кожен російський удар по Харкову і області, по Сумщині і Донеччині, по Хмельницькому, Нікополю і кожному куточку нашої України – матимуть для держави-терориста конкретні юридичні наслідки.



Уже традиційно – я хочу подякувати всім тим, хто прямо зараз захищає нашу державу на полі бою і наших людей від російських обстрілів. Особливо хочу відзначити кожного і кожну, хто обороняє Донеччину. Там тривають найбільш жорстокі і принципові бойові дії. Протистояння, від якого залежить дуже багато з того, що ми готуємо на найближчий час. Я дякую десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, морпіхам 35-ї окремої бригади морської піхоти, піхотинцям 72-ї окремої механізованої бригади, гармашам 55-ї окремої та 27-ї реактивної артилерійських бригад.



Хочу також подякувати сьогодні всім нашим воїнам-зв’язківцям – за відмінну службу! Усім, хто ефективно і вчасно забезпечує логістику для наших військ та всім Силам підтримки Збройних Сил України! Дякую вам! Дякую всім, для кого стійкість України та наших позицій – це безумовний особистий, службовий і професійний пріоритет!



Слава кожному і кожній, хто сьогодні в бою! Вічна пам’ять усім, чиї життя забрала ця війна, Росія та її агресія".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!