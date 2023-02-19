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Фахівець вже деякий час тренує у місцевому чемпіонату.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну позиція деяких мешканців Казахстану та керівництва країни була різною. Хтось був категорично налаштований на підтримку терористів, хтось боявся висловити свою думку з приводу війни. Проте пізніше все більше казахстанців почали відкрито підтримувати український народ у боротьбі із країною-гноєм.

Як розповів головний тренер казахстанського Аксу Руслан Костишин, який в Україні відомий по роботі з ковалівським Колосом, українські прапори спочатку там замальовували.

"Прапор зі мною завжди поруч. Коли розпочалася війна, першу гру я був у футболці збірної України, а потім зробив нашивку прапора й завжди одягаю цей костюм на гру.

Спочатку вони замальовували прапор України, а потім, коли Казахстан став сміливіший й почав нас підтримувати, перестали це робити", — цитує Костишина Футбол 2.0.

Відзначимо, що у сезоні 2022 Аксу Костижина посів шосту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату. Новий сезон стартує у березні 2023 року.