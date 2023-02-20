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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 19 лютого.

Завершилася 361 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Топ-генерал НАТО в Європі підтримує надання Україні F-16 та ATACMS, повідомляє Politico з посиланням на його брифінг. За його словами, США та їхні союзники повинні надати нашій державі найсучасніше озброєння.

- "Вони потребують меншої кількості оплесків і більших поставок озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життями", — сказав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він закликав західні країни надавати Україні більше боєприпасів. Також він заявив, що 6-7 березня міністри ЄС позачергово зустрінуться задля прискорення цієї ситуації.

- Стало відомо, що Чехія вперше за місяць взагалі не імпортувала російський газ.

- З'явилася інформація, що голова Міноборони Франції не виключає навчання українських пілотів.

- Італійські ЗМІ повідомили про приїзд до Києва 21 лютого прем'єр-міністрки Італії Джорджі Мелоні, яка зустрінеться з Зеленським. Мелоні має оголосити про спільне з Францією передання Україні протиракетного комплексу SAMP/T і шостий пакет військової допомоги, зміст якого не розкривається.

- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність у Штатів доказів того, що Китай може надати росії летальну військову допомогу.

- У ГУР МОУ повідомили, що росія посилює ядерний шантаж напередодні візиту Байдена до Європи. 20-22 лютого президент США відвідає Польщу, де підтвердить відданість Сполучених Штатів та інших цивілізованих країн у питанні підтримки України у боротьбі з російським агресором.

- Як написали у Bloomberg, У Європейському Союзі підтримують спільну закупівлю снарядів для України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 9 ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Загроза завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог зберігає військову присутність, на полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів російських військ. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області; Атинське, Стукалівка та Запсілля Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори і Строївка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Білогорівка і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник задіяв армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійських обстрілів зазнали Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Новосілка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню противника постраждали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків — Миколаївської. Постраждали мирні люди.

У населеному пункті Каланчак Херсонської області російські окупанти облаштували ще один військовий шпиталь, у центральній лікарні. Відомо, що громадянам України, які там проживають, у наданні медичної допомоги у зазначеному закладі відмовляють. Лікарня стала таким собі "хабом" для поранених та загиблих окупантів. Лише минулої доби до медичного закладу привезли понад п’ятдесят поранених та вбитих загарбників.

У тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області російська окупаційна адміністрація продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема, на українських дітей. Так, у школах міста Токмак учнів примушують співати гімн країни-агресора перед початком уроків. Також, школярів змушують оформлювати листівки до річниці широкомасштабного вторгнення зі словами підтримки та вдячності російським загарбникам, що вдерлись на нашу землю.

Авіація Сил оборони за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, 7 — по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також 2 удари — по важливих об’єктах противника.

Протягом доби наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та дрон-камікадзе типу "Ланцет-3".

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Провів засідання Ставки в новому, розширеному форматі. Доповідали і Головнокомандувач, і командувачі напрямків, і були доповіді безпосередньо з передової.

Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії – заплановані на перспективу, на найближчу перспективу.

Головнокомандувач доповів щодо ситуації загалом на фронті, особливий акцент – на мобілізації, конкретній ситуації, тому, як і що здійснюється.

Заслухав докладні доповіді на Ставці щодо кожної бойової позиції, кожного найгарячішого напрямку. Бахмутський напрямок, ОСУВ «Хортиця» – була доповідь командувача генерала Сирського. Як захищаємо наші позиції, як посилюємо саме цей напрямок і скільки забираємо сил ворога.

Вугледарський напрямок, ОТУ "Донецьк" – доповідав генерал Содоль. Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта та завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України.

Заслухав доповідь щодо ситуації на півдні. Зокрема, Одеський напрямок – доповідав генерал Гнатов. Ситуація без змін, контролюємо всі можливі перспективи.

ОСУВ "Таврія" – доповідав генерал Тарнавський щодо конкретних результатів захисту. Дякую всім нашим воїнам, хто береже Запоріжжя і весь цей напрямок!

Обовʼязково – Північний напрямок, Київ. Була доповідь генерала Наєва. Генерал доповів, що ситуація повністю під контролем, як і по всьому північному кордону.

Доповідь міністра внутрішніх справ – по формуванню нових бригад "Гвардії наступу". Є дуже хороші результати. Це дуже корисний досвід того, як можна і треба мотивувати людей.

І такий формат роботи як на Ставці, так і в інформуванні щодо управління обороною буду підтримувати. Хочу, щоб наші люди знали і розуміли, що і як ми готуємо, що і як ми контролюємо.

Звичайно, воєнні питання, деталі дій розвідки – це те, у чому всього не розкажеш. Але хочу, щоб саме зараз у наших людей була передбачуваність. І відчуття – відчуття, що Україна рухається до своїх цілей.

Слава Україні!"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні