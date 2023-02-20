Команда гравця столичного клубу перемогла суперника.
Самба Діалло, Динамо
20 лютого 2023, 19:54
У рамках першого туру групового етапу юнацького Кубку Африки збірна Сенегалу з мінімальним рахунком обіграла збірну Нігерії U-20 (1:0).
З капітанською пов'язкою сенегальців вивів на матч вінгер київського Динамо Самба Діалло. Він допоміг команді забити перший гол, відзначившись передасистом. Автором єдиного м'яча став Сулейман Файє.
Молодий сенегалець був активний і у другому таймі, за що став найкращим гравцем матчу від організаторів змагання.
Сенегал U20 очолив групу A. Суперники команди Єгипет та Мозамбік розписали мирову — 0:0. Наступний матч команда Діалло зіграє 22 лютого із Мозамбіком. 25 числа вони протистоятимуть Єгипту.