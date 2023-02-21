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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 20 лютого.

Завершилася 362 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Уряди 34 країн закликали Міжнародний олімпійський комітет відсторонити росію та Білорусь від участі в Олімпіаді-2024.

- Український екіпаж здійснив перший постріл на німецькому танку Leopard 2 під час тренувань в Німеччині.

- США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $460 млн.

▪️боєприпаси для HIMARS;

▪️артилерійські снаряди 155-мм калібру;

▪️ додаткові мінометні снаряди 120-мм калібру;

▪️4 радари повітряного спостереження;

▪️додаткові протитанкові системи Javelin;

▪️приблизно 2 тис. протитанкових ракет;

▪️4 машини вогневої підтримки Bradley;

▪️2 тактичні автомобілі для підйому техніки;

▪️протипіхотні міни Claymore;

▪️підривні боєприпаси;

▪️прилади нічного бачення;

▪️медичне приладдя.

- ЄС виділяє €17,4 млн на цифровізацію України. Кошти спрямують на розвиток цифрових послуг та застосунку "Дія", розвиток електронної ідентифікації, вдосконалення системи електронного управління кримінальними справами тощо.

- Японія запропонує Україні $5,5 млрд нової фінансової допомоги на відновлення інфраструктури.

- Сьогодні Джо Байден приїхав до України після багатогодинної подорожі потягом від кордону з Польщею. Байден залишив Вашингтон без попередження, хоча офіційні особи неодноразово заперечували, що існують будь-які інші плани щодо візиту президента до України.

"Результати сьогоднішньої зустрічі матимуть відображення на полі бою". Володимир Зеленський.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Атинське, Стукалівка, Іскрисківщина, Запсілля, Покровка та Майське Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них — Ветеринарне, Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Бологівка, Кам’янка, Тополі та Западне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва на Луганщині та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 15 районів населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Ступочки, Дружба, Північне та Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема, це — Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Веселе, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Нескучне Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Олександрополя, Авдіївки, Марїнки та Вугледара.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 23 населених пунктів, включаючи Новопіль Донецької області; Ольгівське, Білогіря, Мала Токмачка, Павлівка, Новоіванівка, Кам’янське, Запорізьке, Вищетарасівка та Іллінка Запорізької області. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Новополя на Донеччині та Малинівки і Малої Токмачки Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів. Серед них — Зміївка, Берислав, Веселе, Бургунка, Іванівка, Інженерне, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області.

19 лютого, з артилерії, російські окупаційні війська обстріляли місто Гола Пристань Херсонської області, з метою звинуватити та дискредитувати Збройні Сили України. Також, для формування негативного ставлення до Сил оборони України, окупанти продовжують обстріли цивільних об’єктів окремих населених пунктів Каховського та Голопристанського районів Херсонської області.

Противник продовжує примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Зокрема, російська окупаційна так звана влада у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством. В разі відсутності російського паспорта пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат. В результаті, у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу.

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності. І сьогодні ми з Президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як уже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією.

Конкретні кроки для цього відомі. Наші оборонні потреби для цього відомі. Які активні дії для цього потрібні – дії передусім наших воїнів на фронті, – теж добре відомо нашим партнерам. Потрібна лише рішучість.

Сьогодні я побачив таку рішучість Президента Байдена та Сполучених Штатів Америки. І я хочу подякувати пану Президенту за цей його візит і за переговори – дійсно корисні.

Дякую також від імені всіх українців усім американцям – звичайним людям і лідерам громад і спільнот, членам Конгресу від обох партій і всім членам команди Президента Байдена – за те, що наші відносини, між Україною та Америкою, досягли історично найзмістовнішого рівня. Нас можна назвати справжніми союзниками, і наше союзництво з Америкою дійсно зміцнює світ.

Слава всім, хто воює за Україну! Дякую всім, хто допомагає! Світла памʼять кожному і кожній, хто віддав своє життя за волю для України!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні