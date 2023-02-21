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Гравець, щоправда, має паспорт Азербайджану.

Вихованець дитячих шкіл з Києва та Маріуполя Антон Кривоцюк, який розпочинав професійно кар'єру в Азербайджані, продовжить кар'єру в Південній Кореї.

24-річний центральний півзахисник приєднався до місцевого клубу Теджон Хана, який грає у вищій лізі країни.

До 21 лютого Кривоцюк захищав кольори Вісли з міста Плоцьк. Теджон Хана виплатив за футболіста 600 тисяч євро.

Відзначимо, що з 2017 року Антон був у системі бакінського Нефтчі. На його рахунку також 27 матчів за збірну Азербайджану.