Гравець, щоправда, має паспорт Азербайджану.
Антон Кривоцюк, Теджон Хана
21 лютого 2023, 20:59
Вихованець дитячих шкіл з Києва та Маріуполя Антон Кривоцюк, який розпочинав професійно кар'єру в Азербайджані, продовжить кар'єру в Південній Кореї.
24-річний центральний півзахисник приєднався до місцевого клубу Теджон Хана, який грає у вищій лізі країни.
До 21 лютого Кривоцюк захищав кольори Вісли з міста Плоцьк. Теджон Хана виплатив за футболіста 600 тисяч євро.
Відзначимо, що з 2017 року Антон був у системі бакінського Нефтчі. На його рахунку також 27 матчів за збірну Азербайджану.