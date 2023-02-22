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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 21 лютого.

Завершилася 363 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Сьогодні Польща повністю закрила кордон для вантажівок із Білорусі. Останній пункт перетину не діятиме доти, доки білоруська влада не зніме обмеження для польських перевізників.

- Італія надасть Україні 6 пакет військової допомоги. Туди увійдуть, серед іншого, системи ППО: SAMP-T, а також системи Skyguard Aspide.

- Прем'єр Молдови підтверджує слова Зеленського про те, що рф планувала захопити аеропорт в Кишиневі, аби потім відкрити другий фронт.

- Потрібно, щоб росія заплатила ціну. Цього тижня будуть нові санкції. Всі, хто відповідальні за розв'язану війну, будуть покарані за злочини.

- Укрзалізниця оголосила, що до 2025 року планує позбутися всіх назв і символів, які пов'язані з росією та СРСР.

- Суд заборонив діяльність Партії регіонів. Тепер вона зобов'язана передати майно, кошти та інші активи у власність держави. Свого часу членами партії були Віктор Янукович, Микола Азаров та Олександр Вілкул.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Російська федерація не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує завдавати ударів, обстрілювати з артилерії цивільні об’єкти та будинки мирного населення. Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них — Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка і Торецьк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка — Запорізької.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Веселе, Антонівка та Велетенське.

В зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ, з 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави. Особливу увагу приділяють покинутим дачам та будинкам.

З початку 2023 року на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема, у місті Севастополь, значно погіршилася криміногенна обстановка. Причиною стала поява екс-ув’язнених, які воювали у складі так званої пвк “вагнер” та були амністовані після завершення контракту. У разі затримання за скоєні злочини вони направляються не у виправні заклади, а назад на передову.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогоднішнє засідання Ставки розширене й детальне, включно з доповідями з передової від наших командувачів на найгарячіших напрямках.

Головнокомандувач Залужний доповів щодо загальної фронтової ситуації та ворожих ракетних ударів по наших позиціях. Особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоб стримати там ворожі атаки – постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча і зазнає там шалених втрат.

Генерал Сирський доповів по Бахмутському та Лиманському напрямках. Жорстокі бої. Робимо все, щоб підтримати наших хлопців.

Генерал Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському й інших напрямках. Окупанти застосовують там увесь спектр зброї проти наших хлопців, включно навіть зі сльозогінними гранатами. Але дуже важливо, попри весь тиск на наші сили, що лінія фронту змін не зазнала.

Я дякую за це всім нашим бійцям, усім солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, які захищають відповідні фронтові напрямки.

Були на Ставці доповіді й інших командувачів і керівників наших сил оборони й безпеки. Наєв, «Північ», та ОСУВ «Одеса», Москальов, – заслухав їхні доповіді. Ситуація без суттєвих змін.

Розвідка – керівник ГУР МО Буданов – щодо реальної суті російських загравань із риторикою про стратегічну зброю. Тримаємо повну увагу до кожної деталі нашого Плану оборони та амбіцій ворога.

Слава нашим воїнам! Вічна памʼять усім, чиї життя забрала Росія та ця війна!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні