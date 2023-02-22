Український хавбек продовжить кар'єру у Швеції.
Микола Мусолітін, ФК Естерсунд
22 лютого 2023, 14:38
Естерсунд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським півзахисником Миколою Мусолітіним.
Угода з 24-річним українцем розрахована на два роки.
Останнім клубом футболіста був німецький Пфорцхайм, за який провів чотири матчі, в яких забив один гол.
До цього Мусолітін виступав за одеський Чорноморець, Валмієру та Лехію Гданськ.
Наразі Естерсунд виступає у другому дивізіоні чемпіонату Швеції.