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Український хавбек продовжить кар'єру у Швеції.

Естерсунд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським півзахисником Миколою Мусолітіним.

Угода з 24-річним українцем розрахована на два роки.

Останнім клубом футболіста був німецький Пфорцхайм, за який провів чотири матчі, в яких забив один гол.

До цього Мусолітін виступав за одеський Чорноморець, Валмієру та Лехію Гданськ.

Наразі Естерсунд виступає у другому дивізіоні чемпіонату Швеції.