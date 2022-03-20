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Футболіст продовжить виступи у другому за силою дивізіоні Швеції.

Захисник Мирослав Мазур перейшов до Естерсунду, повідомляє офіційний сайт шведського клубу.

Український центрбек підписав контракт зі шведським клубом до 31 грудня 2023 року.

Останнім його клубом Мазура була польська Ягеллонія, яку він покинув влітку 2021 року. Раніше 23-річний гравець виступав в Швеції у 2020 році, захищаючи кольори Умео.

Мазур є вихованцем Динамо і раніше виступав у складі таких українських клубів, як Буковина, Арсенал Київ і Ворскла.

У минулому розіграші чемпіонату Швеції Естерсунд фінішував на останній сходинці і вилетів до другого дивізіону.