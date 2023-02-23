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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 22 лютого.

Завершилася 364 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Помер командир 1-го батальйону полку "Азов" Олег Мудрак, який захищав Маріуполь, пережив теракт в Оленівці і повернувся з російського полону у вересні 2022 року — про це повідомив племінник бійця. Причину смерті він не оприлюднив.

- Лідери "Бухарестської дев’ятки" під час зустрічі у Варшаві підтвердили підтримку євроатлантичних прагнень України та назвали Росію "найбільш значною і прямою загрозою безпеці членів Альянсу".

- Головнокомандувач ЗСУ Залужний призначив колишнього генпрокурора, капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів.

- Україна стане членом НАТО, над цим можна працювати прямо зараз — Ріші Сунак.

- Посол Росії у Великій Британії Андрей Келін заявив, що Москва не планує застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

- Зеленський схвалив петицію, яка вимагає повернути декларування для депутатів та інших посадовців — з початком повномасштабної війни цей обов'язок тимчасово знімали.

- Глава Офісу президента Єрмак припустив, що Велика Британія стане першою країною, яка розблокує надання Україні західних винищувачів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Бачівськ, Бруски, Павлівка, Ворожба і Грабовське Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них — Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема це — Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Берхівка, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка та Торецьк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог з артилерії обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Степове, Кам’янське, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне, Новоданилівка і Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку від вогню з РСЗВ постраждало місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Також під удар ворожої артилерії потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них — Михайлівка, Дудчани, Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Козацьке, Веселе, Антонівка та Велетенське.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Як і завжди, протягом дня отримував доповіді наших військових, керівників сектору оборони та безпеки. Зокрема, сьогодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про формування нових бригад «Гвардії наступу». Результати хороші.

Провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків нашої держави. Ми не будемо збавляти тиск на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього. Деталі повідомлю.

Хочу сьогодні відзначити бійців 15-го полку Національної гвардії, які боронять Луганщину і не лише захищають наші позиції, але й так нищать ворога, що реально обмежують наступальні можливості окупанта на конкретному напрямку. Дякую вам, хлопці!

У районі Марʼїнки Донецької області особливо ефективно діють бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які щодня й щоночі стримують атаки ворога. У тому районі відбувається чи не половина всіх атак за цим напрямком. Наші воїни стоять міцно. Дякую!

За минулу добу є результат у 5-го окремого штурмового полку та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які хоробро знищують ворога на півдні від Бахмута. Дякую, воїни!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!