Другое

Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Друга частина перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо певні результати для кожної з команд, які встигли зіграти свої зустрічі за останні два тижні.

Але організаторам турніру все ж таки вдалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних для власних клубів футболістів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Ірвінг Лосано (Наполі) / 1 гольовий пас проти Айнтрахта Франкфурт (2:0);

– Хакан Чалханоглу (Інтер) / проти португальського Порту (1:0);

– Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) / 2 голи + 1 гольовий пас проти англійського Ліверпуля (5:2);

– Ріяд Марез (Манчестер Сіті) / гол проти німецького РБ Лейпциг (1:1).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.